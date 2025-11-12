Angola : l'Argentine de Messi attendue pour les 50 ans de l'indépendance

À l’occasion du cinquantenaire de son indépendance, l'Angola recevra cette semaine l’équipe nationale d’Argentine, championne du monde en titre, menée par Lionel Messi.

Un match amical est prévu ce vendredi au stade du 11 Novembre, à Luanda un stade qui porte justement la date symbolique de l’indépendance. Selon la presse locale, la Fédération angolaise de football aurait investi 13 millions de dollars pour faire venir la star argentine et ses coéquipiers.

Mais la rencontre ne fait pas l’unanimité. En août, plusieurs organisations de la société civile avaient demandé l’annulation du match, après la mort d’au moins 30 manifestants lors de protestations contre la hausse du carburant.

Malgré les critiques, l’équipe d'argentine est attendue jeudi à Luanda. Trois joueurs manqueront le match faute de vaccination contre la fièvre jaune, et un autre pour blessure.

Les festivités du cinquantenaire ont débuté mardi avec un défilé militaire sur la place de la République, en présence du président João Lourenço.