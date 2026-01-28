L’Inde redirige ses exportations de diesel russe vers l’Afrique de l’Ouest

L’Inde a cessé ce mois-ci d’exporter du diesel vers l’Union européenne, conséquence de l’interdiction européenne des carburants issus du pétrole brut russe.

New Delhi a en revanche redirigé des volumes records vers l’Afrique de l’Ouest, selon les données de suivi maritime de Kpler et Vortexa. Dans le même temps, les exportations de diesel de la Turquie vers l’UE ont ralenti ces derniers mois. Les exportations indiennes de diesel vers l’Afrique de l’Ouest devraient atteindre un niveau record en décembre, estimé à environ 155 000 barils par jour, d’après Kpler.

Pour janvier, la plateforme prévoit un volume d’environ 84 000 barils par jour. Selon des analystes, les raffineurs indiens pourraient être amenés à réduire leurs achats de pétrole russe à la suite des sanctions imposées par le président américain Donald Trump aux deux plus grandes compagnies pétrolières russes, une décision qui entraînerait toutefois une hausse des coûts.

Depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine, l’Inde a fortement augmenté ses importations de pétrole russe, devenant le deuxième marché de Moscou. Troisième plus grand consommateur de pétrole au monde, l’Inde consomme plus de 5 millions de barils par jour, loin derrière les États-Unis (20 millions) et la Chine (15 millions).