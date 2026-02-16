Inde : New Delhi se transforme en capitale mondiale de l’IA

New Delhi accueille cette semaine la quatrième édition du sommet mondial sur l’intelligence artificielle, une rencontre qui attire dirigeants, ministres et patrons de la tech pour débattre de l’avenir d’une technologie qui transforme déjà la société. L’événement, qui durera cinq jours, veut tracer une feuille de route globale pour l’innovation responsable et la gouvernance de l’IA.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a présenté le sommet comme « une vitrine des capacités scientifiques et technologiques de notre pays et de l’énergie de sa jeunesse ». Les participants, parmi lesquels Sam Altman d’OpenAI et Sundar Pichai de Google, discuteront de sujets variés : sécurité routière, inclusion des femmes dans la tech et protection des mineurs contre les contenus numériques dangereux.

Pourtant, certains spécialistes restent sceptiques. Amba Kak, de l’AI Now Institute, pointe le risque que ces rencontres se limitent à des engagements volontaires, laissant les géants de l’IA décider eux-mêmes de leurs limites. La protection de l’enfance et la lutte contre les deepfakes sont au cœur des débats, mais le rythme des avancées technologiques inquiète : « Il existe une marge pour agir, mais peut-être pas assez vite pour prévenir certains dangers », avertit Kelly Forbes, de l’AI Asia Pacific Institute.

Organisé pour la première fois par un pays en développement, le sommet met l’accent sur une IA « au service du plus grand nombre ». L’Inde, désormais troisième dans le classement mondial de compétitivité en IA, rêve de rivaliser avec les États-Unis et la Chine, même si les défis restent nombreux, en particulier face à la menace de perte massive d’emplois dans les services et l’informatique. Comme le souligne le cofondateur de startup Peush Bery, l’automatisation changera le marché du travail, mais ouvrira aussi de nouveaux métiers liés à la gestion et la diversité des données.