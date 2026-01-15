Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Ai Weiwei inaugure sa première exposition personnelle en Inde

À New Delhi, l’artiste chinois Ai Weiwei a ouvert sa première exposition personnelle à l’espace Dhan Mill de la galerie Nature Morte à New Dehli. Présentée à partir du 15 janvier, elle rassemble des sculptures, des installations et des œuvres en techniques mixtes retraçant plus de deux décennies de carrière, avec plusieurs créations pensées comme un hommage à l’Inde. Figure majeure de l’art contemporain et critique assumé du pouvoir chinois, Ai Weiwei, 68 ans, a contribué à la conception du stade olympique de Pékin en 2008 avant de s’opposer publiquement aux autorités. Arrêté en 2011, il a été détenu pendant 81 jours, puis soumis à des restrictions prolongées avant de quitter la Chine. Cette exposition intervient alors que l’Inde et la Chine cherchent à apaiser leurs relations, laissant une place aux échanges culturels dans un contexte de rivalité durable. Elle se tient jusqu’au 22 février 2026.

Plus d'actualités sur
Inde Chine Culture Art contemporain New Delhi

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.