Ai Weiwei inaugure sa première exposition personnelle en Inde

À New Delhi, l’artiste chinois Ai Weiwei a ouvert sa première exposition personnelle à l’espace Dhan Mill de la galerie Nature Morte à New Dehli. Présentée à partir du 15 janvier, elle rassemble des sculptures, des installations et des œuvres en techniques mixtes retraçant plus de deux décennies de carrière, avec plusieurs créations pensées comme un hommage à l’Inde. Figure majeure de l’art contemporain et critique assumé du pouvoir chinois, Ai Weiwei, 68 ans, a contribué à la conception du stade olympique de Pékin en 2008 avant de s’opposer publiquement aux autorités. Arrêté en 2011, il a été détenu pendant 81 jours, puis soumis à des restrictions prolongées avant de quitter la Chine. Cette exposition intervient alors que l’Inde et la Chine cherchent à apaiser leurs relations, laissant une place aux échanges culturels dans un contexte de rivalité durable. Elle se tient jusqu’au 22 février 2026.