Messi prolonge avec l'Inter Miami jusqu'en 2028

Alors qu'il fêtera ses 39 ans l'année prochaine, Lionel Messi a décidé de prolonger sa carrière. Ce jeudi, il a officiellement signé un nouveau contrat avec l’Inter Miami.
Une nouvelle attendue, certes, mais cette fois confirmée et communiquée officiellement par le club.
Son précédent contrat arrivant à échéance en décembre, l'octuple Ballon d'Or a signé une extension jusque 2028.
Messi a rejoint l’Inter Miami après un passage contrasté au Paris Saint-Germain, où il a tout de même remporté deux titres de champion de France.
Avant cela, il a brillé avec le FC Barcelone, remportant 10 titres de champion d’Espagne et quatre Ligues des champions, entre 2004 et 2021.
L'attaquant argentin a commencé sa carrière, sortant une formation du centre de formation du club catalan.
