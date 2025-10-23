Messi prolonge avec l'Inter Miami jusqu'en 2028

Alors qu'il fêtera ses 39 ans l'année prochaine, Lionel Messi a décidé de prolonger sa carrière. Ce jeudi, il a officiellement signé un nouveau contrat avec l’Inter Miami.

Une nouvelle attendue, certes, mais cette fois confirmée et communiquée officiellement par le club.

Son précédent contrat arrivant à échéance en décembre, l'octuple Ballon d'Or a signé une extension jusque 2028.

Messi a rejoint l’Inter Miami après un passage contrasté au Paris Saint-Germain, où il a tout de même remporté deux titres de champion de France.

Avant cela, il a brillé avec le FC Barcelone, remportant 10 titres de champion d’Espagne et quatre Ligues des champions, entre 2004 et 2021.

L'attaquant argentin a commencé sa carrière, sortant une formation du centre de formation du club catalan.