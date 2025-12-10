Football : Liverpool, Mohamed Salah de roi à paria ?

Le divorce est-il déjà consommé entre Mohamed Salah et Liverpool ? La question depuis que le pharaon a été mis à l’écart du groupe. Mardi encore l’égyptien était absent lors de la victoire de Liverpool 1-0 face à l’Inter en Ligue des champions.

Interrogé sur une possible réconciliation, le manager des Reds s’est montré évasif.

’Je suis heureux que vous ayez posé cette question parce que Clarence (Seedorf) a dit qu'à son avis - j'ai dit oui, c'est votre avis - donc je n'ai rien dit à ce sujet - qui (Slot ou Salah) devrait faire le premier pas ou quoi que ce soit - c'était son avis, donc je suis heureux de pouvoir clarifier que les gros titres de demain ne sont pas ce que j'ai dit - c'était son avis.’’, a déclaré Arne Slot, manager de Liverpool

Cette crise intervient dans un contexte trouble pour Liverpool qui ne e pointe qu’à la 10 e place du classement de la Premier League après 15 journée. Au sein du club, les langues peinent à se délier sur le cas Salah.

''Je ne pense rien. J'espère qu'il rejouera pour le club. Mais c'est une situation personnelle. C'est une situation entre Mo et le club. En tant que coéquipiers et amis, nous espérons que tout se passera pour le mieux pour lui. Mais en tant que joueurs du Liverpool FC, nous voulons également le meilleur pour le club. Donc... nous voulons une situation gagnant-gagnant pour tout le monde.'', a expliqué Alisson Becker, gardien de but de Liverpool .

Samedi la star égyptienne avait déclaré qu’il a été ‘’jeté sous le bus’’ frustré par son nouveau statut de remplaçant. Une déclaration qui n’a pas été du goût de ses dirigeants.