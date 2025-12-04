"Éloge du geste" : le design marocain contemporain à l’honneur à Rabat

Au cœur de Rabat, la galerie Abla Ababou a ouvert ses portes à un événement unique consacré au design marocain contemporain.

L’exposition Éloge du geste présentait environ 130 œuvres de six créateurs aux approches singulières, révélant la richesse des traditions artisanales et leur dialogue avec la modernité.

Le designer Reda Bouamrani puise son inspiration dans l’art islamique historique et l’Art déco, fusionnant motifs ancestraux et esthétisme contemporain.

Pour Marwane Haddioui, la création consiste à « apporter quelque chose de nouveau tout en préservant ces savoir-faire traditionnels », en insufflant une vision personnelle et actuelle. «Cela ne veut pas forcément dire que tout doit être contemporain, moderne, minimaliste ou autre. Mais j'ai ce besoin personnel de renouveau. », précise -t-il.

L’exposition souligne également l’intimité entre le créateur et le matériau. Leila Billon, qui a brodé des coussins à motifs de teinture au henné sur des tissus français, insiste sur l’importance de la réinterprétation des techniques traditionnelles : « Le lien que je fais avec la modernité passe surtout par les matériaux que j'utilise. Chaque choix raconte une histoire, qu’il s’agisse de matières premières ou secondaires, marocaines ou venues d’ailleurs. »

Les œuvres exposées témoignent d’une grande diversité d’influences et de matériaux, des objets décoratifs aux pièces de mobilier, offrant une lecture renouvelée de l’artisanat marocain. La scénographie, volontairement non conventionnelle, illustre cette volonté de rupture : les œuvres se mêlent librement, sans compartimentation par créateur, reflétant l’idée que « tous les styles peuvent coexister », selon Abla Ababou. Cette approche, ajoute-t-elle, est « une manière de résister à l’uniformisation croissante de nos vies par l’industrialisation ».

L’exposition, qui s’est clôturée le 2 décembre, aura ainsi offert à Rabat un véritable dialogue entre héritage et innovation, confirmant le dynamisme et la créativité du design marocain contemporain.