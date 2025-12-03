Le Pape Léon XIV cite l’Algérie comme étape d’un voyage en Afrique en 2026

Le souverain pontife a déclaré vouloir se rendre en Algérie en 2026, dans le cadre d’un voyage en Afrique, lors d’une conférence de presse à bord de l’avion papal, à son retour de Turquie et du Liban.

Au terme de son premier voyage international en tant que pape, Léon XIV a annoncé mardi ses projets pour sa prochaine visite à l’étranger.

« J’espère faire un voyage en Afrique, qui pourrait être mon prochain voyage », a-t-il déclaré, précisant vouloir visiter les lieux de la vie de saint Augustin, originaire d’Algérie.

Membre de l’ordre des Augustins, fondé au XIIIe siècle, Léon XIV a expliqué que cette visite s’inscrit dans un dialogue entre le monde chrétien et le monde musulman.

Il a souligné le rôle de saint Augustin, « très respecté en Algérie en tant que fils de la nation ».

Le Vatican indique que le voyage pourrait également inclure le Cameroun et la Guinée équatoriale.

Le pape a par ailleurs exprimé son souhait de visiter l’Amérique latine, notamment l’Argentine, l’Uruguay et le Pérou, où il a passé plus de vingt ans comme missionnaire.

Ces annonces confirment les premières intentions de Léon XIV pour ses déplacements internationaux, avec un accent sur les rencontres religieuses et les liens historiques.