Le pape Léon XIV reçoit le président sud-africain Cyril Ramaphosa au Vatican

Au Palais apostolique, le pape Léon XIV a accueilli le président de la République d’Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, pour une audience empreinte de respect et de cordialité.

La rencontre s’inscrivait dans le cadre d’une visite de travail du chef d’État à Rome, destinée à approfondir les relations diplomatiques entre son pays et le Saint-Siège.

Selon un communiqué du gouvernement sud-africain, la rencontre visait à « favoriser la compréhension mutuelle, faciliter les échanges culturels et aborder les questions d’intérêt commun entre les deux États».

Les discussions ont porté sur plusieurs thèmes, dont la justice climatique, l’aide humanitaire, le renforcement de la paix en Afrique et la coopération internationale. Il s’agissait de la première rencontre entre le chef de l’État sud-africain et le pape Léon XIV, élu en mai 2025.

Le président Ramaphosa a évoqué la notion d’ubuntu, principe sud-africain fondé sur la solidarité et l’interdépendance humaine, saluée par le souverain pontife comme convergente avec l’appel de l’Église à la compassion et à l’inclusion.

L’entretien s’est déroulé dans une atmosphère de cordialité. Les deux dirigeants ont échangé des présents symboliques avant de poser pour les photographies officielles.