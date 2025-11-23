Le pape exhorte les autorités compétentes à libérer les victimes d'enlèvements

Le pape Léon XIV a lancé un appel sincère pour que les autorités compétentes prennent des décisions adéquates et rapides afin d'assurer la libération des victimes des enlèvements terroristes au Nigeria et au Cameroun.

Plus de 300 élèves et enseignants ont été enlevés vendredi dans une école catholique du Nigeria par un commando armé non identifié. C'était le dernier d'une longue série.

S’exprimant lors de la prière de l'Angélus, dimanche, le souverain pontife a prié pour que les écoles et les églises soient, toujours et partout, des lieux sûrs.

« J’ai appris avec une immense tristesse la nouvelle des enlèvements de prêtres, de fidèles, d'étudiants au Nigeria et au Cameroun. Je ressens une grande douleur, en particulier pour les nombreux garçons et filles enlevés et pour leurs familles en détresse. Je lance un appel sincère pour la libération immédiate des otages et j'exhorte les autorités compétentes à prendre des décisions appropriées et opportunes pour assurer leur libération. Prions pour nos frères et sœurs et pour que, toujours et partout, les églises et les écoles restent des lieux de sécurité et d'espoir. », a déclaré le pape Léon XIV.

Remerciant tous les participants, plus de 60 000 personnes, le pape Léon a salué quelques fidèles venus d'Ukraine et leur a dit de ramener dans leur pays l'étreinte et la prière de la place Saint-Pierre.

Enfin, le Pape Léon a rappelé qu'il entamera jeudi (27 novembre) son premier voyage apostolique à l'étranger, en Turquie pour le 1700ème anniversaire du Concile de Nicée, et au Liban, et il a annoncé la publication, dimanche, de la Lettre Apostolique 'In Unitate Fidei'.