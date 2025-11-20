Nigeria : le pape Léon XIV pour une "liberté religieuse authentique"

Le pape Léon XIV a réagi aux menaces d’une intervention militaire contre le Nigeria proférée par Donald Trump, le président américain accusant le pays d’Afrique de l’Ouest de violences contre les chrétiens.

"Au Nigeria, dans certaines régions, il y a certainement un danger pour les chrétiens, mais aussi pour tout le monde. Des chrétiens et des musulmans ont été massacrés. Il y a une question de terrorisme, il y a une question qui a beaucoup à voir avec l'économie, si vous voulez, et le contrôle des terres qu'ils ont. Malheureusement, de nombreux chrétiens sont morts, et je pense qu'il est très important de chercher un moyen avec le gouvernement, avec tous les peuples, de promouvoir une liberté religieuse authentique, le respect de tous les peuples", a déclaré le souverain pontife.

C’est dans ce contexte que le souverain pontife a soutenu mardi les évêques américains qui ont condamné la répression de l'administration Trump en matière d'immigration. Léon XIV a appelé dans la foulée les États-Unis à traiter les migrants avec dignité.