Un an après la disparition du pape François, les fidèles sont nombreux à se recueillir sur sa tombe

Le pape François, disparu il y a un an, continue d’occuper une place importante dans le cœur des fidèles catholiques. Ces derniers mois, des dizaines de milliers de pèlerins ont visité sa tombe et s'y rendent pour prier.

"Il est vrai que depuis l’inhumation du pape François dans cette basilique, nous avons accueilli un nombre vraiment considérable de pèlerins ; leur nombre a doublé. Tant de personnes viennent lui rendre hommage et prier pour ce souverain pontife. Il a véritablement touché de nombreux cœurs", observe le Cardinal Rolandas Makrickas.

Un an après la disparition du souverain pontifie, le souvenir reste intacte dans la mémoire de ces milliers de fidèles marqués par les actions menées tout au long de son pontificat.

Le Pape François s’est distingué pour ses prises de position parfois jugées progressistes notamment en faveur de l’accueil des réfugiés, de la justice sociale et de la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'était aussi exprimé pour le retour d'une paix durable après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et pour un cessez-le feu à Gaza.

"Je pense qu’il n’a changé que certaines personnes, mais pas le monde. Et ce sont les gens qui changeront le monde, je l’espère", nuance toutefois Claudia Laager, une touriste suisse.

Le pape François est décédé il y a un an, le 21 avril 2025, au lendemain de Pâques, à l’âge de 88 ans.

Il avait fait sa dernière apparition publique le dimanche de Pâques pour bénir des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre, au Vatican.

Il a été inhumé dans une basilique, située à l’extérieur du Vatican, qui abrite son icône préférée représentant la Vierge Marie, la Salus Populi Romani, à laquelle il était particulièrement dévoué.

Au cours de ses douze années de pontificat, il priait devant cette icône avant et après chaque voyage à l’étranger.