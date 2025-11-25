Une thaïlandaise se réveille dans son cercueil et échappe à l'incinération

Alors qu’elle allait être incinérée, une Thaïlandaise de 65 ans a commencé à bouger dans son cercueil sous les yeux de plusieurs personnes lundi. La femme a été transférée à l’hôpital.

La scène s’est déroulée au temple Wat Rat Prakhong Tham, dans la province de Nonthaburi.

La vidéo publiée Sur sa page Facebook du temple montre une femme allongée dans un cercueil blanc à l'arrière d'une camionnette, bougeant légèrement les bras et la tête.

Selon son frère, la sexagénaire semblait ne plus respirer depuis deux jours alors qu’elle était clouée dans un lit depuis deux ans.

L'homme a lors parcouru 500 kilomètres jusqu’à Bangkok, où la femme avait précédemment exprimé le souhait de faire don de ses organes. L’opération ne sera finalement pas réalisée, certificat de décès officiel. Le frère s’est ensuite tourné vers le temple.

Et c’est pendant les échanges pour l’obtention du certificat de décès qu’un bruit venant du cercueil s’est fait entendre.