Russie : record national pour une citrouille de plus de 900 kg

Une citrouille de 969 kg a été cultivée par un agriculteur russe de la région de Moscou, battant le record national de la citrouille la plus lourde qu’il détenait déjà.

Il a fallu plus de six mois à Alexander Chusov pour la faire pousser. "C'est un travail scientifique. Et cela commence par le choix des bonnes graines. Les graines pour les citrouilles géantes proviennent de citrouilles géantes. Elles ne pousseront pas avec des graines ordinaires. Ensuite, il y a la bonne technique, les bons soins du début à la fin. C'est à ce moment-là que j'ai eu une grande serre de 160 mètres carrés, où j'ai chauffé le sol, l'air, l'arrosage et, surtout, la nutrition, c'est-à-dire chaque quantité de chaque ingrédient du début à la fin.'', a expliqué l'agriculteur.

Il a expliqué qu'il avait soigneusement choisi les graines de sa citrouille championne et qu'il avait construit une serre spéciale avec chauffage du sol et de l'air, calibrant avec une grande précision les besoins nutritionnels et d'arrosage de la citrouille.

"C'est comme le sport. Vous pouvez dire pourquoi vous chronométrez votre natation alors que vous pouvez simplement nager pour le plaisir. Cultiver des légumes est un véritable sport de longue haleine, où l'on reste tendu pendant une demi-année, en restant constamment dans le processus.’’ , raconte Daria Yermilova, organisatrice du concours.

Plus de 3 000 personnes ont participé au concours de culture de légumes géants. Parmi les légumes cultivés figuraient une pastèque de 144 kg et une courgette de 73 kg.