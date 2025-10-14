Bienvenue sur Africanews

Insolite : un rat interrompt le match Pays de Galles vs Belgique

Un rat court sur le terrain pendant le match entre le Pays de Galles et la Belgique au Cardiff City Stadium à Cardiff, le 13 octobre 2025   -  
Copyright © africanews
David Davies/PA Wire
By Rédaction Africanews

avec AP

Royaume-Uni

Le match de qualification pour la Coupe du monde entre le Pays de Galles et la Belgique a été brièvement interrompu lundi après qu'un rat ait envahi le terrain.

La Belgique menait 2-1 en deuxième mi-temps lorsque le rat a été aperçu à l'extérieur de la surface de réparation du gardien Thibaut Courtois. Le Belge a tenté d'attraper le rat, mais celui-ci s'est échappé.

L'attaquant gallois Brennan Johnson a fini par le chasser vers la ligne de touche sous les acclamations du public.

Ce petit incident s'est produit après que l'arbitre ait interrompu le match pour permettre à un joueur de recevoir des soins sur le terrain.

La Belgique s'est imposée 4-2 et prend la tête du groupe J des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026.

