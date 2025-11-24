Une exposition célèbre le 85e anniversaire de Bruce Lee

"The Formless Way", c’est une exposition célébrant le 85 e anniversaire de Bruce Lee, icône des arts martiaux. Organisée par la Fondation Bruce Lee et le musée du Patrimoine de Hong Kong.

Shannon Lee, la fille de l’acteur, a mis en lumière l’objectif de l’initiative.

"Grâce à ces installations interactives et à ces expositions artistiques, nous espérons transformer les voyages ordinaires en moments d'inspiration. Qu'il s'agisse des trajets du matin ou des foules du soir, ces espaces invitent les voyageurs à faire une pause et à s'intéresser à la philosophie de mon père, à ses arts martiaux et à sa vie." , explique-t-elle.

L’acteur chinois Donnie Ye était à l’ouverture de l’exposition. Affirmant l’influence de Bruce Lee sur sa carrière.

"Quand j'étais petit, je regardais les films de Bruce Lee sur le kung-fu, et je me souviens très bien qu'adolescent, je m'habillais comme Bruce Lee. Je sciais un manche à balai en deux et je l'enfonçais dans mes chaussettes - dans les années 70, nous portions des chaussettes qui nous arrivaient aux cuisses. Je vivais aux États-Unis à l'époque et tout le monde m'appelait "Bruce Lee, Bruce Lee". Après cela, c'est certainement grâce à son influence que j'ai été obsédé par les arts martiaux... '', a expliqué l'acteur.

L’acteur sino-américain Bruce Lee est mort le 20 juillet 1973 à Hong Kong. Il avait 33 ans. Mais pour le monde du 7e art, le fondateur de l’art martial dénommé le Jeet Kune do, est éternel.

"Tout est symbole. Bruce Lee est éternel. Vous savez tous qu'il était un philosophe, un maître des arts martiaux, un créateur, et qu'il est aussi une icône culturelle. Il a changé le cinéma, la culture et les arts martiaux. Il s'agit d'un héritage culturel et il est très significatif de refléter cette grande contribution dans le MTR, en particulier pour les jeunes.’’, a affirmé Donnie Ye.