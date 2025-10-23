L'UE mise sur l’Égypte pour la maîtrise des migrations illégales

L’Égypte et l’Union européenne ont tenu, mercredi à Bruxelles, leur tout premier sommet bilatéral, consacré aux questions de sécurité, de commerce, de migration et à la stabilité dans la bande de Gaza.

Pour l’Union européenne, l’Égypte apparaît comme un partenaire stratégique, non seulement dans la recherche de la paix au Moyen-Orient, mais aussi dans la gestion des flux migratoires vers l’Europe.

Le Caire, qui avait accueilli le sommet de la paix de Charm el-Cheikh, joue un rôle de médiateur essentiel dans la région et continue de plaider pour un retour au calme dans le territoire palestinien.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré : nous savons que nous pouvons compter sur le soutien actif de l’Égypte, et nous saluons votre volonté d’organiser une conférence consacrée à la reconstruction. C’est un moment décisif pour l’ensemble du bassin méditerranéen. L’avenir de notre région est en train de se dessiner sous nos yeux. L’Europe et l’Égypte partagent un intérêt commun évident à façonner cet avenir.

Dans le cadre de sa politique méditerranéenne, l’Union européenne promeut un « pacte pour la Méditerranée », destiné à renforcer la coopération avec les pays allant du Maroc à la Turquie, en échange d’une implication accrue dans la lutte contre la migration irrégulière.

De son côté, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a souligné les efforts de son pays pour endiguer l’immigration clandestine :

Abdel-Fattah al-Sissi, président de l’Égypte : l’Égypte joue un rôle clé dans la lutte contre la migration illégale. Depuis septembre 2016, aucun bateau n’a quitté les côtes égyptiennes. Aujourd’hui, notre pays accueille plus de 9,5 millions d’étrangers ayant fui les crises dans leur pays d’origine pour trouver refuge en Égypte.

Le sommet s’est conclu par la signature de trois accords entre l’Égypte et l’Union européenne, portant sur l’aide macrofinancière, le soutien aux réformes économiques et la participation de l’Égypte au programme européen de recherche Horizon Europe.

Les deux parties ont également salué le plan de paix américain pour Gaza et réaffirmé leur attachement à la solution à deux États. Face aux attaques des Houthis en mer Rouge, elles ont appelé à un renforcement de la sécurité maritime et à une coopération accrue dans la lutte contre le terrorisme.

Enfin, les dirigeants ont annoncé que le prochain sommet UE–Égypte se tiendrait en 2027 au Caire, marquant la volonté commune de consolider ce partenariat stratégique à long terme.