Everest : un guide disparu depuis six jours retrouvé vivant

Un véritable miracle s’est produit sur les pentes de l’Everest. Un guide népalais, porté disparu depuis près d’une semaine et présumé mort, a été retrouvé vivant alors qu’il tentait de rejoindre seul le camp de base après avoir survécu plusieurs jours dans la « zone de la mort ».

Dawa Sherpa, 52 ans, avait été vu pour la dernière fois au-dessus du Camp 3, à environ 7 500 mètres d’altitude, alors qu’il redescendait après avoir atteint le haut sommet du monde. Les conditions extrêmes et le manque d’oxygène à cette altitude avaient rapidement fait craindre le pire.

Jeudi, une équipe chargée du nettoyage de la montagne a pourtant repéré le guide expérimenté dans la région de la cascade de glace du Khumbu, non loin du camp de base. Affaibli mais conscient, il progressait lentement en glissant sur la neige et la glace. Les secouristes ont constaté qu’il souffrait d’engelures aux mains, mais son état général s’est révélé bien meilleur que ce que l’on pouvait imaginer.

Pour les responsables des opérations de recherche, cette survie relève de l’exception. Selon plusieurs spécialistes de l’Everest, il est extrêmement rare qu’une personne puisse survivre seule aussi longtemps à une telle altitude, où les températures sont glaciales et l’oxygène très limité.

Après sa découverte, Dawa Sherpa a été évacué par hélicoptère vers Katmandou afin de recevoir des soins spécialisés. Les médecins ont indiqué qu’il était conscient, capable de parler et qu’il répondait normalement aux questions.

Sa famille, qui avait déjà commencé à faire le deuil de sa disparition, a accueilli la nouvelle avec émotion. Sa fille a déclaré être soulagée de le voir vivant et en voie de rétablissement.

Connu dans les milieux de l’alpinisme sous le surnom de « Hillary Dawa Sherpa », en hommage au célèbre explorateur Sir Edmund Hillary, le guide possède une longue expérience des ascensions himalayennes.

Avant sa réapparition, plusieurs compagnons de cordée avaient perdu espoir. L’un d’eux, l’alpiniste britannique Chris Thrall, avait même publié un hommage sur les réseaux sociaux, persuadé que le guide avait succombé lors de la descente. Il raconte avoir échangé quelques mots avec lui avant que leurs chemins ne se séparent après le sommet.

Cette saison d’ascension sur l’Everest est déjà entrée dans l’histoire comme l’une des plus fréquentées jamais enregistrées, avec plus d’un millier de sommets atteints. Malgré cet engouement record, plusieurs accidents mortels ont également été signalés.

L’incroyable retour de Dawa Sherpa restera sans doute comme l’un des récits de survie les plus extraordinaires jamais observés sur les pentes de l’Everest.