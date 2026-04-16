Au Cameroun anglophone, le pape appelle à rompre avec la spirale de violence

Cameroun
En visite à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, le Pape Léon XIV a lancé un appel appuyé à la paix, dénonçant les logiques de conflit et leurs conséquences sur les populations civiles.
Arrivé sous forte escorte militaire, le souverain pontife s’est rendu à la cathédrale Saint-Joseph, où il a été accueilli par une foule nombreuse. Cette étape s’inscrit dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par des violences persistantes dans cette région anglophone.
Un message contre la logique de guerre
Dans son discours, le pape a dénoncé un « cycle sans fin de déstabilisation et de mort », pointant notamment les dépenses massives consacrées aux conflits armés. Il a regretté que des ressources importantes soient mobilisées pour la guerre, au détriment de secteurs essentiels comme l’éducation, la santé ou la reconstruction.
Il a également critiqué l’exploitation des ressources naturelles, estimant qu’elle contribue à alimenter les tensions et à prolonger les crises.
Face à cette situation, le chef de l’Église catholique a exhorté les responsables politiques et les populations à opérer un changement profond, fondé sur la solidarité et la fraternité.
Selon lui, malgré les divisions, la paix reste possible grâce à l’engagement des sociétés civiles et à la mobilisation des citoyens.
Cette visite au Cameroun intervient après une première étape en Algérie, dans le cadre d’une tournée africaine. Elle vise notamment à porter un message de paix dans plusieurs régions confrontées à des tensions sécuritaires.
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