Nigeria : tentative de coup d'État, 6 personnes plaident non coupables

Violences au Nigeria
Au Nigeria, six personnes dont un général de division à la retraite ont plaidé non coupables des chefs d'accusation de trahison et de terrorisme liés à la tentative de coup d'État présumé de 2025. Selon les informations rapportées mercredi par les médias du pays d’Afrique de l’Ouest.
Ces accusés sont poursuivis devant la Haute Cour fédérale d’Abuja. La prochaine audience de leur procès est fixée au 27 avril. Dans le cadre de cette même affaire, plusieurs officiers nigérians sont aussi attendus devant la justice militaire.
Le gouvernement nigérian avait rejeté dans un premier temps cette tentative présumée de déstabilisation des institutions avant de faire volte-face en janvier en janvier.
Depuis les poursuites sont en cours contre les personnes considérées comme faisant partie des auteurs de l’initiative. Le colonel Mohammed Alhassan Ma’aji serait le cerveau de ce que les autorités du pays qualifient d’acte de trahison visant à destituer le président Bola Tinubu au pouvoir.
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