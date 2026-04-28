Nigeria : au moins 29 morts dans une attaque armée

L'État islamique a revendiqué lundi un attentat qui a fait au moins 29 morts dans l'État d'Adamawa, au Nigeria, selon un communiqué publié par le groupe sur Telegram.

Des hommes armés auraient pris pour cible des jeunes rassemblés sur un terrain de football, selon des habitants dans le nord-est du Nigeria. Il s'agit de la dernière vague de violences meurtrières en date dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

L'attaque de dimanche s'est produite dans l'État d'Adamawa, situé à la frontière avec le Cameroun, qui est un foyer de violence impliquant des djihadistes et des gangs criminels locaux.

Les violences intercommunautaires liées à des conflits fonciers sont également très fréquentes dans cet État.

Cette dernière attaque survient alors que la crise sécuritaire au Nigeria fait l'objet d'une attention croissante, tant à l'étranger qu'au niveau national, à moins d'un an des élections générales.

Le gouverneur Ahmadu Umaru Fintiri s'est rendu sur les lieux de l'attaque perpétrée dimanche et « a confirmé qu'au moins 29 personnes avaient été tuées lors d'une attaque meurtrière contre la communauté de Guyaku, dans la région administrative locale de Gombi », a déclaré son porte-parole dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Les habitants ont également donné un bilan similaire.

Philip Agabus, un habitant de la région, a déclaré à l'AFP que l'attaque s'était produite lorsque « nos concitoyens s'étaient rassemblés sur un terrain de football de la communauté de Guyaku [...] et avaient été pris pour cible par des insurgés qui, armés, avaient fait irruption et avaient commencé à tirer dans tous les sens ».

« Les victimes étaient des jeunes, dont certaines jeunes femmes qui regardaient le match de football », a déclaré à l'AFP un autre habitant de la région, Joshua Usman.

« Ils ont également incendié des lieux de culte, des maisons et des motos », a ajouté Usman.

Le bureau du gouverneur de l'État a indiqué que « les assaillants ont sévi pendant plusieurs heures, tuant des dizaines d'habitants, incendiant des lieux de culte et détruisant des biens, notamment des motos », citant un responsable local, Aggrey Ali.

La télévision locale a diffusé des images d'une église incendiée et de plusieurs motos calcinées.

Le gouverneur a imputé la responsabilité aux militants de Boko Haram, actifs dans le nord-est du Nigeria.

Mais un groupe rival, la Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP), a revendiqué l'attaque, affirmant avoir « tué au moins 25... chrétiens » et « incendié une église et près de 100 motos », selon un communiqué rapporté par le groupe de surveillance SITE.

Fintiri a condamné cette attaque, déclarant qu'« elle ne restera pas impunie », tout en s'engageant à « intensifier immédiatement les opérations de sécurité afin de rétablir la paix ».

Depuis 2009, l'insurrection djihadiste au Nigeria, menée principalement par Boko Haram et sa faction rivale, l'ISWAP, a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés dans le nord-est du pays, selon les Nations unies.

Le conflit djihadiste s'est étendu aux pays voisins, le Niger, le Tchad et le Cameroun.

Le Nigeria se tourne désormais vers les États-Unis pour obtenir un soutien technique et une aide à la formation de ses troupes qui combattent les djihadistes, après qu'une recrudescence de la violence a tendu les relations entre les deux pays.

Une autre attaque s'est produite dimanche dans un autre district situé à plus de 100 kilomètres de là ; la population locale l'a attribuée à des affrontements intercommunautaires liés à des conflits fonciers dans plusieurs villages de la région de Lamurde.

« Des vies ont été perdues, et des biens ont également été détruits », a déclaré à l'AFP Bulus Daniel, président du conseil municipal de la région de Lamurde.