CAF Champions League : JS Kabylie à l’épreuve des Young Africans

La JS Kabylie et les Young Africans s’affronteront ce vendredi pour la première fois dans l’histoire de la Ligue des champions de la CAF, dans le cadre de la deuxième journée du Groupe B. Le match se déroulera au Stade Hocine Aït Ahmed, à Tizi Ouzou, devant un public attendu en nombre.

Pour les Canaris, cette rencontre revêt une importance capitale. Lors de leur première sortie, les Algériens ont lourdement été battus 4 à 1 par le géant égyptien Al Ahly. Josef Zinnbauer et son équipe mettent tout en œuvre pour corriger les erreurs défensives et améliorer l’efficacité offensive, avec l’objectif de remporter leurs premiers points dans le groupe et de rester dans la course à la qualification.

De leur côté, les Young Africans de Tanzanie ont bien lancé leur campagne en s’imposant 1 à 0 contre l’AS FAR du Maroc. Les hommes de Pedro Gonçalves arrivent en Algérie confiants et motivés pour consolider leur position au sommet du classement.

Ce duel s’annonce donc stratégique pour les deux équipes. Pour JS Kabylie, il s’agit de relancer leur Ligue des champions après un début difficile, tandis que Young Africans ambitionnent de confirmer leur dynamique positive. L’enjeu du match est direct : la victoire pourrait s’avérer déterminante pour la qualification en huitièmes de finale.