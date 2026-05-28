L’Arménie organise son premier défilé militaire depuis dix ans pour la fête de la République

Des milliers d’Arméniens ont convergé, ce 28 mai, vers la place de la République à Erevan pour assister au défilé organisé à l’occasion de la Journée de la République. Des colonnes de soldats issus des différentes branches des forces armées, des blindés, des systèmes d’artillerie, des drones et des appareils militaires rasant les toits de la capitale ont traversé le cœur de la ville sous les yeux de la foule. Depuis la tribune officielle, le Premier ministre Nikol Pachinian a présenté, ce 28 mai, la cérémonie comme le symbole d’une « nouvelle ère historique » pour l’Arménie, bien au‑delà d’un simple défilé militaire. Les autorités ont notamment mis en avant plusieurs équipements conçus et produits localement, illustrant selon elles les efforts engagés ces dernières années pour moderniser les forces armées et renforcer les capacités de défense du pays. Le 28 mai marque l'anniversaire de la proclamation de la Première République d'Arménie en 1918, premier État arménien moderne, avant son intégration à l'Union soviétique en 1921. Cette commémoration est chaque année l'occasion pour les autorités de rappeler l'attachement du pays à son indépendance, à sa souveraineté et à la continuité de l'État arménien. Select 38 more words to run Humanizer.La cérémonie revêtait également une forte portée politique. Nikol Pachinian l'a inscrite dans le cadre des efforts visant à instaurer une paix durable avec l'Azerbaïdjan après des décennies de rivalités et de conflits. Selon lui, le renforcement des capacités de défense et la poursuite du dialogue diplomatique doivent avancer de concert afin de consolider la souveraineté de l'Arménie, favoriser la stabilité régionale et réduire le risque d'une nouvelle escalade dans le Caucase du Sud.