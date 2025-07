USA : Sean "Diddy" Combs acquitté de traffic sexuel

Sean "Diddy Combs" a été reconnu coupable d'un délit lié à la prostitution, mais acquitté mercredi des accusations de trafic sexuel et de racket qui auraient pu conduire l'une des figures les plus célèbres du hip-hop derrière les barreaux à vie.

Le résultat mitigé est intervenu au troisième jour des délibérations. Il pourrait encore envoyer Combs, 55 ans, en prison pour une période pouvant aller jusqu'à dix ans, et mettre fin à sa carrière de directeur musical, d'entrepreneur de mode, d'ambassadeur de marque et de star de la téléréalité.

Mais le verdict l'a blanchi des accusations qui auraient pu conduire l'une des figures les plus célèbres du hip-hop derrière les barreaux à vie.

Après la lecture du verdict, Combs a levé les mains en signe de prière, regardé le jury et serré dans ses bras son avocat Teny Geragos.

Combs a été reconnu coupable d'avoir fait voyager des personnes dans tout le pays, y compris ses petites amies et des travailleurs du sexe masculins rémunérés, pour avoir des rapports sexuels, ce qui constitue une infraction à la loi fédérale Mann Act.

Mais le jury, composé de huit hommes et de quatre femmes, a acquitté Combs des accusations de racket et de trafic sexuel, liées aux allégations selon lesquelles il aurait utilisé son argent, son pouvoir et une force physique effrayante pour manipuler ses petites amies et les amener à participer à des centaines de marathons sexuels avec les hommes, sous l'emprise de la drogue.

Combs et son équipe de défense ont fait valoir que les femmes étaient des participantes volontaires et qu'aucune de ses violences ne justifiait la gravité des accusations.

Après l'énoncé du verdict, M. Combs a continué à frapper subtilement du poing droit, apparemment satisfait d'avoir été acquitté des accusations les plus graves.

Le juge de district américain Arun Subramanian s'interrogeait sur l'opportunité d'accorder une libération sous caution à M. Combs à la suite du verdict. Il a ajourné l'audience pendant qu'il examinait la possibilité de libérer Combs sous caution.

Combs, 55 ans, est derrière les barreaux depuis son arrestation en septembre. Ses avocats ont fait valoir que l'acquittement des chefs d'accusation les plus graves modifiait suffisamment le paysage juridique pour qu'il puisse bénéficier d'une libération sous caution.

Combs semblait plein d'entrain en arrivant dans la salle d'audience mercredi matin, ce qui contrastait avec son humeur le jour précédent, après avoir appris que le jury de son procès pour trafic sexuel avait rendu un verdict qui n'avait pas encore été dévoilé, sur l'ensemble des cinq chefs d'accusation sauf un.

M. Combs a souri et a joint les mains en l'air en direction de sa famille et de ses partisans avant d'étreindre plusieurs de ses avocats et de s'asseoir pour attendre l'issue du troisième jour de délibérations du jury.

Mardi, M. Subramanian a ordonné au jury de poursuivre ses délibérations à huis clos pendant une troisième journée, après que les huit hommes et les quatre femmes qui composaient le panel ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de parvenir à un consensus sur le chef d'accusation principal, à savoir le racket et la conspiration.

Le juge a convenu avec les procureurs et l'équipe de défense de Combs que moins de 13 heures de délibérations étaient suffisantes pour renoncer à un verdict sur tous les chefs d'accusation.

Dans une note adressée à la cour mardi, en fin de journée, le jury a déclaré que des "opinions irréfutables des deux côtés" parmi certains jurés avaient empêché le groupe de parvenir à un verdict unanime sur le chef d'accusation de conspiration de racket.

La divulgation de la note du jury de mardi concernant le verdict partiel avait semblé mettre les avocats de la défense et leur client dans un état d'esprit maussade avant même que le juge ne lise la note en audience publique.

Huit avocats de la défense ont formé un demi-cercle derrière Combs, tandis que les sourires et l'humeur joyeuse qui avaient accompagné l'arrivée des autres notes du jury au cours des deux jours précédents semblaient absents, les avocats envisageant la possibilité que les jurés soient parvenus à un accord sur les chefs d'accusation qui entraînent les peines les plus lourdes.

Combs est apparu morose pendant que ses avocats s'entretenaient avec lui. À un moment donné, le magnat du hip-hop a lu solennellement une feuille de papier que lui tendait l'avocat Marc Agnifilo.

Après que le jury a reçu ses instructions et est sorti de la salle, M. Combs est resté assis sur sa chaise pendant quelques minutes. Lorsqu'il s'est levé pour partir, il a fait face à ses proches et à ses partisans dans l'assistance, a soufflé un baiser et s'est tapé le cœur, comme il le fait souvent au début et à la fin de chaque journée.

Il s'est ensuite arrêté devant sa mère et a échangé quelques mots, lui disant : "Je t'aime" et "Ça va aller".