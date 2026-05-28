Cambodge : des ressortissants africains sommés de quitter le pays avant le 31 mai

Les autorités cambodgiennes ont ordonné à plusieurs ressortissants africains de quitter le pays avant le 31 mai 2026 sous peine d’arrestation et de poursuites judiciaires.

Dans un avis publié par le Département général de l’immigration, le gouvernement précise que cette mesure concerne notamment des citoyens du Ghana, du Kenya, du Cameroun et de l’Ouganda bénéficiant jusque-là d’une dérogation liée à leur situation migratoire.

Selon le document, tous les étrangers ayant régularisé leurs amendes doivent quitter le Cambodge avant la date limite fixée.

Les autorités avertissent que toute personne encore présente sur le territoire à partir du 1er juin 2026 risque une arrestation immédiate, aussi bien dans les aéroports que dans d’autres lieux du pays.

Le communiqué évoque également des sanctions pouvant aller jusqu’à deux ans de prison et une amende de 8 000 dollars avant expulsion.

La police cambodgienne annonce par ailleurs un renforcement des opérations de contrôle contre les étrangers en situation irrégulière.

Cette décision s’inscrit, selon Phnom Penh, dans le cadre du renforcement des règles d’immigration. Elle suscite toutefois des inquiétudes parmi plusieurs communautés africaines installées dans le pays.