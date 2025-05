USA : le procès de Sean "Diddy" Combs commence avec la sélection du jury

Le procès fédéral pour trafic sexuel de Sean "Diddy" Combs, s'est ouvert lundi à New York avec une sélection du jury qui pourrait durer plusieurs jours.

La carrière fructueuse de l'entrepreneur de hip-hop a été émaillée d'allégations de violence.

Le juge, Arun Subramanian, a brièvement décrit à plusieurs dizaines de jurés potentiels les charges de trafic sexuel et de racket retenues contre Combs, en leur rappelant que ce dernier avait plaidé non coupable et qu'il était présumé innocent.

Le juge a dit qu'il s'attendait à ce que ce procès dure huit semaines, et les procureurs disent qu'ils s'attendent à appeler quatre accusateurs à la barre des témoins. Le cœur de l'affaire concerne ce que les procureurs disent être des 'freak-offs', des soirées au cours desquelles Sean Combs aurait eu des comportements répréhensibles avec des partenaires, d'autres femmes et des travailleuses du sexe

Les déclarations d'ouverture des avocats et le début des témoignages sont attendus la semaine prochaine.

Combs, 55 ans, est détenu dans une prison fédérale à Brooklyn depuis son arrestation en septembre dernier.

Lundi, pendant que le juge parlait, Combs était assis avec ses avocats. Il portait un pull par-dessus une chemise blanche et un pantalon gris, ce que le juge avait autorisé plutôt que des vêtements de prison. Ses cheveux et son bouc étaient presque entièrement gris, car les teintures ne sont pas autorisées en prison.

Contrairement à d'autres procès récents de célébrités, celui de Combs ne sera pas retransmis en direct, car les salles d'audience fédérales n'autorisent pas les enregistrements électroniques à l'intérieur. Le procès devrait durer au moins huit semaines. S'il est reconnu coupable, il risque des dizaines d'années de prison