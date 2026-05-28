Kenya : 16 écolières tuées dans l'incendie de leur dortoir

Au Kenya, un incendie s’est déclaré jeudi avant 1 heure dans un internat pour filles d’une école dans le comté de Nakuru, à 120 kilomètres au nord de la capitale Nairobi, faisant 16 morts et 79 blessées.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie. ''En l'état actuel des choses, tant que les tests ADN n'auront pas été effectués et que l'enquête ne sera pas terminée, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour relier les points. Cela va donc prendre un certain temps.'', a déclaré Anthony Muchiri, responsable de la préparation et de l'intervention d'urgence à la Croix-Rouge du Kenya.

Les proches des victimes sont inconsolables. L'école est rattachée au Service national de police et la plupart des élèves sont les enfants de policiers.

En 2024, un incendie dans un dortoir dans le comté de Nyeri, a coûté la vie à 21 garçons. Les autorités avaient promis de des contrôles de sécurité dans les écoles à l’échelle nationale et des poursuites judiciaires. Difficile de savoir si elles sont passées de la parole à l’acte.

Jeudi, le ministre kenyan de l'Éducation a déclaré qu’environ 350 écoles ont été fermées depuis 2024 pour non-respect des normes de sécurité. Un rapport a révélé qu'il y avait eu 63 cas d'incendies criminels dans des écoles rien qu'en 2018.