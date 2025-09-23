USA : P. Diddy demande une libération anticipée

Les avocats de Sean "Diddy" Combs requièrent la libération anticipée de leur client. Lundi, la défense a sollicité auprès d'un juge fédéral de New York la condamnation du magnat de la musique dès le début du mois prochain à une peine maximale de 14 mois de prison.

Dans cette affaire, P. Diddy est face à des deux chefs d'accusation liés à la prostitution. Et l'accord du juge pour une peine de 14 mois signifierait une libération quasi-immédiate, puisque l'homme aura déjà épuisé ce temps derrière les barreaux depuis sa détention, il y a un peu plus d'un an.

La requête des avocats a présenté dans un document écrit au juge Arun Subramanian. Ce dernier a déjà rejeté une libération contre une caution de 50 millions de dollars.

Pour le Juge Subramanian, l'artiste lauréat d'un Grammy n'est pas près d'être libéré alors que la défense estime que l'accusé a déjà été assez puni.

Selon ses avocats, 13 mois de prison auraient ruiné la réputation, la carrière et tout autre intérêt de Sean Combs qui a refusé une offre de plaider coupable faite par les procureurs avant son procès.

M. Combs doit connaître sa sentence le 3 octobre, après avoir été condamné en juillet par un jury de Manhattan pour deux chefs d'accusation relevant de la loi Mann, qui interdit le commerce inter-États lié à la prostitution. Chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 10 ans de prison.

Le fondateur de Bad Boy Records a été disculpé d'accusations plus graves de complot de racket et de trafic sexuel qui auraient nécessité un minimum de 15 ans de prison et la possibilité d'une condamnation à perpétuité.

Dans leurs observations, les avocats de M. Combs ont fait valoir que le jury avait envoyé un message fort au juge en le disculpant des chefs d'accusation les plus graves.

"En d'autres termes, le jury s'est exprimé. Son verdict représente une 'indication affirmative d'innocence'", ont déclaré les avocats.

"Il a passé plus d'un an dans l'une des prisons les plus tristement célèbres d'Amérique, mais il a su tirer le meilleur parti de sa peine. Il est temps pour M. Combs de rentrer chez lui, auprès de sa famille, afin de poursuivre son traitement et d'essayer de tirer le meilleur parti possible du prochain chapitre de sa vie extraordinaire", ont-ils ajouté.

Les procureurs, qui soumettront leurs recommandations avant le prononcé de la peine, le 3 octobre, ont déjà indiqué qu'ils demanderaient à M. Combs de rester en prison bien plus longtemps que les quatre ou cinq ans initialement prévus.

Les avocats de la défense, cependant, ont écrit dans leurs conclusions lundi que les procureurs "ont perdu toute perspective".

"La carrière et la réputation de M. Combs ont été détruites", écrivent-ils. "Sa vie en dehors de la prison a été systématiquement démantelée.

Ils notent notamment qu'il a dû se séparer de plus de 100 employés de ses entreprises et que nombre d'entre eux n'ont pas pu trouver un nouvel emploi en raison de leur association passée avec M. Combs.

Ses sept enfants ont subi des "conséquences dévastatrices", notamment la perte d'opportunités commerciales dans les domaines de la comédie, de la télévision, de la mode et des concerts, et certains d'entre eux figurent dans quelques-unes des quelque 100 actions civiles intentées contre Combs depuis son arrestation.

Les avocats ont également noté que M. Combs et sa famille devaient jouer dans une série Hulu sur leur vie, mais que la série a été annulée lorsque les allégations à son encontre ont été rendues publiques.

M. Combs a été exclu des conseils d'administration de trois écoles à charte qu'il avait créées à Harlem, dans le Bronx et dans le Connecticut, et s'est vu retirer un doctorat honorifique de l'université Howard, qui a l'intention de lui rendre ses donations antérieures.

Les avocats affirment qu'un détenu a approché Combs avec un couteau.

La vie de M. Combs en prison a parfois été pénible, même si elle lui a permis de devenir sobre pour la première fois en 25 ans, ont déclaré ses avocats.