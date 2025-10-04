États-Unis : Sean "Diddy" Combs condamné à plus de quatre ans de prison

Au terme de son procès pour violences sexuelles, le rappeur P. Diddy a été condamné à plus de quatre ans de prison.

Le 2 juillet dernier, Sean Combs, de son vrai nom, a été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, mais acquitté des faits de trafic sexuel et d’association de malfaiteur. Le tribunal pénal de Manhattan a assorti sa peine d’une amende de 500 000 dollars. Le rappeur de 55 ans encourait jusqu’à vingt ans de prison.

Avant la prononciation du verdict, P. Diddy a de nouveau demandé pardon pour ses actes. La veille, dans un courrier au juge, il s'était dit "brisé" par ses agissements, évoquant un engouffrement dans la drogue et les excès.

Les avocats du rappeur et homme d’affaires dénoncent une condamnation "inconstitutionnelle": "Nous prévoyons de faire appel. Nous pensons avoir de solides motifs pour cela. Le plus fort est que le jury a rendu un verdict sur la question de la contrainte : il a conclu qu’il n’y avait pas de contrainte. Et je crois que le juge a mentionné la contrainte aujourd’hui comme base de la condamnation au moins une douzaine de fois. Nous pensons que c’est inconstitutionnel. Nous pensons qu’un verdict du jury devrait avoir plus de poids que ce que semble avoir celui de notre jury. C’est pourquoi nous prévoyons de faire appel", déclare Marc Agnifilo, avocat de la défense.

Parmi les victimes de Sean Combs figurent la chanteuse et mannequin Cassie, avec qui il a été en couple de 2007 à 2018. Cette dernière a exhorté le juge à prendre en compte, dans le verdict, "des nombreuses vies brisées par le rappeur".

P. Diddy a déjà passé 13 mois derrière les barreaux, dans une prison de Brooklyn. Il ne lui resterait qu’un peu plus de trois ans à faire pour purger sa peine.

Toutefois, la défense ne cache pas sa volonté d'obtenir une grâce présidentielle de la part de Donald Trump. La demande a peu de chance d'aboutir, puisque le président a qualifié le rappeur de personne très malveillante lors d'une interview début août.