Mondial 2026 : Trump annonce une procédure de visa accélérée

L'administration Trump annonce une nouvelle initiative pour les voyageurs étrangers qui se rendront aux États-Unis pour la Coupe du monde de football l'année prochaine. Baptisée "FIFA Pass", cette mesure permettra à ceux qui ont acheté des billets d'obtenir plus rapidement un rendez-vous pour leur entretien de visa.

L'administration semble avoir trouvé un équilibre entre la position stricte du président en matière d'immigration et l'afflux de voyageurs du monde entier pour la Coupe du monde de football. Dans "FIFA PASS", l'acronyme "PASS" qui signifie "prioritized appointments scheduling system" (système de planification des rendez-vous prioritaires).

"Si vous avez un billet pour la Coupe du monde, vous pouvez avoir des rendez-vous prioritaires pour obtenir votre visa", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui était dans le bureau ovale avec Trump ce lundi pour expliquer le nouveau système. S'adressant au président américain, il a ajouté : "Vous l'avez dit dès notre première rencontre, Monsieur le Président, l'Amérique accueille le monde".

Donald Trump a déclaré lundi qu'il encourageait "fortement" les personnes se rendant aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde à demander leur visa "immédiatement".

Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que l'administration avait envoyé plus de 400 agents consulaires supplémentaires dans le monde entier pour répondre à la demande de visas, et que dans environ 80 % du globe, les voyageurs se rendant aux États-Unis pouvaient obtenir un rendez-vous pour un visa dans un délai de 60 jours.

Dans le cadre du nouveau système, les personnes ayant acheté des billets par l'intermédiaire de la FIFA seront autorisées à passer par un "portail FIFA" qui les aidera à faire passer leur demande de visa et leur entretien en priorité au département d'État.

"Nous allons procéder aux mêmes vérifications que n'importe qui d'autre", a déclaré Rubio. "La seule différence, c'est que nous les faisons remonter dans la file d'attente."

Une Coupe du monde organisée sur trois territoires

L'année prochaine, 104 matchs de la Coupe du monde se dérouleront au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Donald Trump a fait de la réussite de la Coupe du monde une priorité absolue. Pour ce faire, Gianni Infantino s'est rendu fréquemment à la Maison Blanche alors que la FIFA alors que le tirage au sort de la Coupe du monde qui aura lieu le 5 décembre au Kennedy Center, se prépare.