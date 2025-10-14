Football : le Cap-Vert et les autres petits poucets de la Coupe du Monde

La petite nation insulaire africaine du Cap-Vert s'est qualifiée lundi pour la première fois pour la Coupe du monde après avoir battu l'Eswatini 3-0.

Le Cap-Vert est le deuxième plus petit pays à se qualifier pour la Coupe du monde masculine depuis la première édition du tournoi en 1930.

Voici un aperçu des plus petits pays de l'histoire de la Coupe du monde, en fonction de leur population au moment où ils ont participé au tournoi :

Islande

Avec une population d'un peu plus de 350 000 habitants, l'Islande est devenue le plus petit pays à se qualifier pour la Coupe du monde lorsqu'elle s'est qualifiée pour le tournoi en Russie en 2018.

C'était deux ans après que l'équipe ait éliminé l'Angleterre pour atteindre les quarts de finale du Championnat d'Europe 2016.

En Russie, l'Islande a réussi à obtenir un match nul contre l'Argentine, mais ses défaites contre la Croatie et le Nigeria l'ont reléguée à la dernière place de son groupe.

Cap-Vert

Cette nation insulaire au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest compte environ 525 000 habitants et occupe la 70e place du classement mondial masculin de la FIFA.

Le Cap-Vert s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 en terminant premier de son groupe de qualification africain, devant le Cameroun, l'une des plus grandes puissances footballistiques du continent.

Ce pays, qui a obtenu son indépendance du Portugal il y a 50 ans, a participé quatre fois à la Coupe d'Afrique des nations et a atteint les quarts de finale en 2013 et 2023.

Parmi les pays qui se sont qualifiés jusqu'à présent pour la Coupe du monde de l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada, c'est de loin le plus petit.

Paraguay

Ce pays d'Amérique du Sud comptait une population estimée à un peu moins d'un million d'habitants lorsqu'il a participé à la première Coupe du monde en 1930.

Le Paraguay a été éliminé au premier tour après avoir perdu contre les États-Unis et battu la Belgique.

Les Paraguayens participeront à leur neuvième Coupe du monde l'année prochaine après avoir décroché la dernière des six places qualificatives directes de l'Amérique du Sud.

Trinité-et-Tobago

Le pays caribéen de Trinité-et-Tobago a remporté un barrage international pour décrocher sa première et unique participation à la Coupe du monde en 2006 en Allemagne.

Avec une population de 1,3 million d'habitants, c'était de loin le plus petit pays participant à ce tournoi.

Trinité-et-Tobago a obtenu un match nul contre la Suède, mais a perdu contre l'Angleterre et le Paraguay, terminant dernier de son groupe.

Il n'est pas revenu en Coupe du monde depuis.

Irlande du Nord

L'Irlande du Nord comptait environ 1,4 million d'habitants lorsqu'elle a participé à la Coupe du monde de 1958.

L'équipe a battu la Tchécoslovaquie, perdu contre l'Argentine et fait match nul contre l'Allemagne lors de la phase de groupes. Elle a été éliminée par la France lors des huitièmes de finale.

L'Irlande du Nord a également participé à la Coupe du monde en 1982 et 1986.