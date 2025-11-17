Gaza : la recherche des 3 derniers corps d'otages israéliens se poursuit

Les recherches pour retrouver les dernières dépouilles d’otages israéliens encore détenues à Gaza se poursuivent non sans difficulté.

Des équipes en charge des fouilles sont rentrées sans nouvelle trouvaille dimanche, après des heures de recherche dans les ruines en périphérie de Gaza City.

L'Égypte a déployé du personnel et du matériel pour aider à la mission de récupération, mais les progrès sont lents dans le territoire dévasté.

Escortés par le Comité international de la Croix-Rouge, les bulldozers, les pelleteuses et les camions transportant des membres du Hamas doivent composer avec des terrains accidentés et des montagnes de gravats.

Selon l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier, Israël doit remettre les dépouilles de 15 palestiniens pour chaque corps d’otage israélien rendu.

Jusqu'à présent, le Hamas a restitué les dépouilles de 25 otages. Trois corps manquent encore à l'appel.

Les autorités israéliennes ont accusé le Hamas de ralentir volontairement la restitution des corps. Le mouvement palestinien insiste sur le fait que la destruction de Gaza rend difficile la localisation des dépouilles.