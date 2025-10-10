Guerre Israël-Hamas : des Gazaouis de retour à la faveur du cessez-le-feu

Des dizaines de milliers de Palestiniens ont commencé à retourner dans le nord de Gaza vendredi après que l'armée israélienne a déclaré qu'un cessez-le-feu était entré en vigueur.

Nombre d'entre eux étaient impatients de vérifier si leurs maisons et leurs biens étaient encore debout, et voulaient retourner dans leurs villes et villages d'origine.

Certains espéraient trouver un abri, le sud de la bande de Gaza étant toujours surpeuplé.

"Nous n'avons pas trouvé d'abri (ici) ; nous souhaitons rentrer et trouver une place dans une école ou un camp pour y vivre", a déclaré Ala Khandour, un Palestinien déplacé du centre de la bande de Gaza, alors qu'il se trouvait à un point de passage.

Désireux de voir cesser les effusions de sang, les déplacements et les destructions, de nombreux Palestiniens de Gaza ont été soulagés d'apprendre qu'Israël et le Hamas étaient convenus d'une pause dans la guerre dévastatrice qu'ils se livrent depuis deux ans.

Mais ce soulagement était mêlé à la douleur causée par les pertes considérables et à l'inquiétude quant à la suite des événements.

"Nous souffrons toujours des mêmes luttes", a déclaré à l'Associated Press Jamal Mesbah, qui a été déplacé du nord de la bande de Gaza.

Bien qu'il ait déclaré ne pas ressentir "beaucoup de joie", il est soulagé que l'effusion de sang ait pris fin.

Fayez al-Majdoub, quant à lui, a déclaré que sa famille voulait retourner chez elle, mais qu'il n'en avait pas les moyens.

Tout ce qu'il veut savoir, c'est l'état de sa maison et si elle est toujours là.

Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas pour la bande de Gaza est entré en vigueur à midi heure locale, a déclaré l'armée israélienne vendredi, ajoutant que les troupes se retiraient vers les lignes de déploiement convenues.

L'annonce est intervenue quelques heures après que le cabinet israélien a approuvé le plan du président Donald Trump en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, de la libération des derniers otages et des prisonniers palestiniens.

Les Palestiniens ont fait état de tirs d'artillerie nourris dans certaines parties de la bande de Gaza tout au long de la matinée de vendredi.