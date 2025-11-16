Gaza : lancement d’une campagne de nettoyage au cœur des ruines

Des habitants, bénévoles et agences des Nations unies ont lancé samedi la campagne « Nous reconstruirons Gaza » pour nettoyer les rues de Gaza-ville, dévastée après plus de deux ans de conflit. Les opérations visent à dégager gravats et débris, restaurer la dignité des populations et préparer l’arrivée de l’hiver.

Alessandro Marakic, du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a déclaré : « Nous faisons participer les communautés, ceux qui sont restés pendant la guerre et ceux qui reviennent du sud pour retrouver leur ville. Nous procédons au nettoyage et rendons ainsi leur dignité aux habitants, tout en préparant la gestion de l’eau et des déchets pour l’hiver. »

Des milliers de familles vivent encore dans des tentes ou des abris provisoires, exposées au froid et à la pluie. Il faudra encore évacuer plus de 50 millions de tonnes de débris, dans un chantier de reconstruction estimé à 70 milliards de dollars, selon l’ONU, l’Union européenne et la Banque mondiale.

La campagne intervient alors qu’un cessez-le-feu fragile est en place, et que la région tente de poser les bases d’une reconstruction et d’une stabilisation durables.