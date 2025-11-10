Gaza croule sous le poids de déchets

A Gaza, les équipes d’assainissement peinent à accéder aux zones orientales de la ville en raison d’un blocus imposé par l’armée israélienne. Alors que les principaux sites d'élimination des déchets se trouvent dans cette partie.

Conséquence, la ville ne parvient plus à gérer ses déchets solides. Provoquant une crise environnementale.

"Ces déchets au cœur de la ville de Gaza sont une véritable bombe à retardement pour les habitants et les personnes déplacées qui vivent ici. Nous sommes confrontés à une réalité dangereuse qui affecte la vie quotidienne et aggrave la situation humanitaire.", explique un résident de la ville.

Sur le plan sanitaire, les habitants de Gaza craignent de cas de maladie pour les enfants et les personnes âgées ainsi que celles atteintes de pathologies chroniques, tant la menace enfle. Dans un contexte humanitaire jugé déjà exécrable.

L'accumulation de déchets dans des zones densément peuplées a entraîné l'émission de gaz toxiques, la prolifération d'insectes et la propagation d'odeurs désagréables, créant ainsi des conditions de vie dangereuses pour des milliers de résidents.