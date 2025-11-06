Guerre Israël-Hamas : un Tanzanien parmi les otages décédés à Gaza

Au Proche-Orient, les restes humains ramenés de Gaza en Israël mercredi soir ont été identifiés comme étant ceux d'un ressortissant tanzanien.

Les autorités israéliennes ont indiqué jeudi que Joshua Loitu Mollel, âgé de 21 ans, se trouvait au kibboutz Nahal Oz en tant que stagiaire agricole.

Israël affirme que le jeune homme avait a été capturé vivant puis assassiné par des terroristes du Hamas dans la matinée du 7 octobre 2023, et son corps a été emmené à Gaza.

Des représentants de l'armée et du ministère des Affaires étrangères ont informé la famille de Mollel que son corps avait été rapatrié en Israël après que les experts médico-légaux aient procédé à son identification.

Les corps de six otages assassinés demeurent toujours dans la bande de Gaza : cinq Israéliens et un ressortissant étranger.

Dans un communiqué, le gouvernement israélien a partagé "la profonde douleur de la famille Mollel et de toutes les familles des otages décédés ».