Benyamin Netanyahou ordonne des frappes "immédiates" sur Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu participe à la cérémonie en hommage aux soldats tombés au combat à Jérusalem, 16 octobre 2025   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Gaza

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné ce mardi des frappes “immédiates” et “puissantes” sur la bande de Gaza.

Netanyahou accuse le Hamas d’avoir violé le fragile cessez-le-feu en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre.

Selon cet accord, le mouvement islamiste palestinien doit remettre à Israël les corps de 28 otages enlevés le 7 octobre 2023 et morts en captivité. À l’heure actuelle, le Hamas n’a restitué que 15 dépouilles. Le mouvement s’est justifié par la difficulté à récupérer les corps dans le territoire gazaoui ravagé.

Lundi soir, les autorités israéliennes avaient annoncé la réception d'un nouveau corps par l'intermédiaire de la Croix-Rouge.

Mais les examens d'identification ont révélé que ces restes humains appartenaient à un otage du nom d'Ofir Tzarfati, dont la dépouille avait été ramenée de Gaza par l'armée il y a deux ans. "Cela constitue une violation flagrante de l'accord par l'organisation terroriste Hamas," a réagi le premier ministre israélien dans un communiqué mardi.

Selon la défense civile, une organisation de secouristes dans l’enclave palestinienne, l’armée israélienne a mené au moins trois frappes aériennes sur Gaza depuis l’annonce de Benyamin Netanyahou.

Un bombardement israélien sur Gaza City a fait au moins deux morts et quatre blessés, toujours d’après la défense civile.

Le Hamas a déclaré reporter la remise d’une dépouille d’otage, citant “les violations" de la trêve par Israël.

Le mouvement palestinien a aussi réaffirmé son engagement vis-à-vis de l’accord de cessez-le-feu.

Sources additionnelles • Le Monde

