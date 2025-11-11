Le Ghana célèbre le retour de trésors ashantis pillés pendant la colonisation

Des insignes royaux, des tambours et des poids d’or cérémoniels ont été officiellement remis au Roi Osei Tutu II lors d’une cérémonie au musée du palais Manhyia, à Kumasi, ce dimanche.

Ces objets, au nombre de 130, rejoignent enfin leur terre d’origine après plus d’un siècle d’errance entre le Royaume-Uni et la Suisse.

Dérobés en 1900 par les troupes coloniales britanniques lors du siège de Kumasi, ces trésors ashantis ont longtemps circulé entre les mains de collectionneurs privés et d’institutions occidentales. Depuis plusieurs années, les autorités ghanéennes multiplient les démarches pour obtenir la restitution des objets d’or pillés dans le royaume Asante également connu sous le nom d’Ashanti.

Déjà en 2024, le musée du palais Manhyia avait accueilli 67 objets restitués ou prêtés par le British Museum, le Victoria and Albert Museum de Londres et le Fowler Museum de Los Angeles.

Ces retours s’inscrivent dans un vaste mouvement de restitution des œuvres d’art africaines spoliées pendant la période coloniale et toujours conservées dans des musées du monde entier. Le roi des Ashantis a également exprimé sa gratitude envers AngloGold Ashanti, société minière sud-africaine, pour avoir restitué en 2024 plusieurs pièces acquises sur le marché de l’art.