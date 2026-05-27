Mondial 2026 : le Ghana convoque Thomas Partey malgré les accusations de viols

Le Ghana a inclus le milieu de terrain Thomas Partey dans sa liste provisoire de 28 joueurs pour la Coupe du Monde du mois prochain, malgré les poursuites pénales dont il fait l'objet au Royaume-Uni.

Le joueur de 32 ans, qui évolue désormais à Villarreal CF, sera jugé l'année prochaine après avoir plaidé non coupable de sept chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle.

Les accusations concernent quatre femmes et se rapportent à des faits qui se seraient déroulés entre 2020 et 2022.

Partey a quitté Arsenal en 2025 après cinq saisons dans le nord de Londres. Il a été inculpé peu après l'expiration de son contrat et a ensuite rejoint Villarreal en Espagne.

Le milieu de terrain est resté un élément clé de l'équipe nationale ghanéenne lors des qualifications pour la Coupe du Monde et compte 58 sélections.

Par ailleurs, l'attaquant Mohammed Kudus est absent de la liste en raison d'une blessure.

Le Tottenham Hotspur FC Le joueur n'a plus joué depuis janvier suite à une blessure à la cuisse, des complications ayant retardé son retour.

Kudus a rejoint Tottenham en provenance de West Ham United l'été dernier et a disputé 19 matchs de Premier League cette saison, inscrivant deux buts.

Le sélectionneur Carlos Queiroz a annoncé la liste des joueurs convoqués mardi. Antoine Semenyo et Iñaki Williams devraient être chargés du jeu offensif.

L'ancien défenseur de Chelsea, Abdul Rahman Baba, fait également son retour en sélection pour la première fois depuis 2023.

Le Ghana a été placé dans le groupe L avec la Croatie, l'Angleterre et le Panama.