Italie : à la découverte des routes de l’Empire romain

Comme le dit le proverbe, tous les chemins mènent à Rome. Une nouvelle étude vient confirmer la véracité de cette affirmation.

Des chercheurs au Danemark et à Barcelone ont récemment découvert 100 000 kilomètres supplémentaires de route, construites par les Romains. Ils ont révélé que l'Empire avait la taille de l'Union européenne et comptait près de 300 000 kilomètres de routes, soit suffisamment pour faire plus de sept fois le tour de la Terre.

"Pour la première fois, l'accès à cet ensemble de données ouvertes et détaillées sur les routes romaines nous permet de comprendre où ces phénomènes se sont produits dans cette vaste région. Quel a été leur impact ? Quelles zones ont été particulièrement exposées ? Et quelle est l'évolution globale, sur de très longues périodes, de ces phénomènes qui ont véritablement façonné notre histoire ?", explique Tom Brughmans, archéologue, professeur associé à l'université d'Aarhus.

Beaucoup de ces routes ont été cachées au fil du temps, recouvertes par de nouvelles constructions ou désaffectées.

Mais les chercheurs affirment que le réseau routier romain permet de comprendre comment l'Empire a influencé plusieurs continents.

"Les Romains ont conquis des régions qui étaient déjà bien développées et disposaient d'un réseau routier étendu. Les Romains ont continué à les utiliser. Ils les ont améliorés. Leur contribution majeure a été de relier tous ces réseaux routiers locaux. Cela a permis, pour la première fois, de voyager par voie terrestre de la Syrie à l'Espagne, par exemple, en parcourant ces distances considérables. Il s'agissait de la première infrastructure de transport terrestre à l'échelle du continent", indique l'archéologue.

Toutes ces données ont été réunies au sein d’un outil baptisé Itiner-e, qui couvre les routes de l'Empire romain vers l'an 150 de notre ère.

Les routes ont non seulement aidé les Romains à maintenir leur domination sur des territoires lointains, mais elles ont également permis la circulation de grandes quantités de marchandises à travers l'empire.

"C'est un peu comme un GPS, un Google Maps du monde antique. Je souhaite que les gens l'explorent, qu'ils voient où se trouve leur maison, où se trouve la voie romaine la plus proche. Mais nous avons également créé un planificateur d'itinéraire. Comment se rendre de Cologne en Allemagne à Rome en passant par les Alpes à dos d'âne ? C'est ainsi que voyageaient les Romains. Cela prenait beaucoup de temps. Quelles liaisons utilisaient-ils ? Quel itinéraire empruntaient-ils ? C'est la première fois que nous sommes en mesure de le faire", précise Tom Brughmans.

Il y a environ 2 000 ans, l'Empire romain couvrait une superficie de quatre millions de kilomètres carrés. Il a influencé l'histoire de l'Europe et au-delà pendant des millénaires. À son apogée l'Empire romain avait une population de 55 millions d'habitants.