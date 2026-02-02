À Rome, s’approcher de la fontaine de Trevi coûte désormais 2 €

Pensée pour les touristes en quête d’un cliché devant la fontaine baroque popularisée par La Dolce Vita, la mesure a déjà modifié l’ambiance sur place. Les premières images montrent des foules moins denses et des visiteurs pouvant se photographier sans être pressés par la masse. Pour la municipalité, il s’agit de mieux encadrer les flux tout en garantissant l’entretien du site. Un accès sur réservation à horaires définis sera mis en place, avec à la clé plusieurs millions d’euros de recettes annuelles. Ces fonds permettront également aux habitants de Rome de bénéficier de la gratuité dans 12 musées et sites archéologiques, tandis que les visiteurs non réservés pourront toujours admirer gratuitement la fontaine mais d'un peu plus loin. Chaque année, près de 10 millions de visiteurs se rendent à la fontaine de Trevi, dont le traditionnel jet de pièces rapporte environ 1,5 million d’euros, entièrement reversés à Caritas Roma au profit des plus démunis.