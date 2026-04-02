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De la messe chrismale au lavement des pieds : premières Pâques pour Léon XIV

Le cœur de la Semaine sainte s’est ouvert jeudi, lorsque le pape Léon XIV a célébré la messe chrismale en la basilique Saint-Pierre, mettant en garde contre les abus de pouvoir et la soif de domination. Devant les cardinaux, les évêques et des centaines de prêtres, le pontife a béni les huiles qui seront utilisées dans tout Rome pour les baptêmes, les confirmations et l’onction des malades, tout en appelant les catholiques à préférer le service à la force. Plus tard dans la journée, à Rome, à l’archibasilique Saint‑Jean‑de‑Latran, le pape a présidé la messe de la Cène du Seigneur du Jeudi saint, qui rappelle le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Comme dans la tradition de cette fête, il a lavé les pieds de douze prêtres, geste de service et d’humilité, puis a embrassé leurs pieds pour souligner l’importance de la fraternité et de l’attention aux plus faibles dans la vie de l’Église. Dans son homélie, il a affirmé qu’aucun bien ne pouvait naître des « abus de pouvoir », que ce soit dans la vie religieuse ou publique, et a décrit le moment présent comme « une heure sombre de l’histoire ». La messe chrismale marque le début des grands jours de Pâques. Elle précède la célébration du Vendredi saint au Colisée et la veillée pascale à la basilique Saint‑Pierre, deux moments très importants et très suivis dans le calendrier chrétien.

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