Le pape Léon XIV découvre la Ferrari Luce, première Ferrari électrique de l’histoire

Le président de Ferrari, John Elkann, accompagné de plusieurs dirigeants du constructeur italien, a dévoilé le véhicule dissimulé sous une housse rouge avant que le souverain pontife ne l’examine de près. Le pape s’est installé au volant et a écouté les explications du pilote d’essai Raffaele De Simone sur les commandes et les différents modes de conduite. Des images diffusées après la rencontre montrent également le pape tenant un volant Ferrari et posant avec des ingénieurs et techniciens de la marque. Selon Ferrari, la Luce dispose de quatre moteurs électriques, un sur chaque roue, développant jusqu’à 1 040 chevaux. Le constructeur annonce une autonomie estimée à 530 kilomètres et un passage de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Le modèle a été développé avec LoveFrom, l’agence fondée par l’ancien designer d’Apple Jony Ive. Ferrari prévoit de commercialiser cette supercar autour de 550 000 euros, marquant une étape importante dans la transition électrique des marques automobiles de luxe.