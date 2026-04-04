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Léon XIV marque sa première Semaine sainte avec un chemin de croix au Colisée

Dans une atmosphère de recueillement, près de 30 000 fidèles se sont réunis vendredi soir devant le Colisée de Rome pour assister à la procession du Vendredi saint présidée par le pape Léon. Entouré de porteurs de flambeaux, le souverain pontife a conduit le chemin de croix depuis l’intérieur de l’arène jusqu’au mont Palatin, marquant d’un fort symbole sa première Semaine sainte à la tête de l’Église catholique. Moment central de la Semaine sainte, le chemin de croix rappelle la Passion du Christ et occupe une place à part dans le calendrier catholique. Le choix de Léon d’y prendre part lui-même apparaît d’autant plus significatif que ses prédécesseurs avaient souvent dû en déléguer une partie, notamment pour des raisons de santé. Cette procession intervient alors que le Vatican continue d’appeler à la paix dans les zones de conflit, en particulier au Moyen‑Orient. Le programme de Pâques se poursuit désormais avec la veillée nocturne du samedi saint, au cours de laquelle Léon XIV baptisera de nouveaux catholiques, avant la messe de Pâques de dimanche sur la place Saint‑Pierre et la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi.

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