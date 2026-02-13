Égypte : un site vieux de 10 000 ans découvert dans le Sinaï

Des archéologues ont découvert un site vieux de 10 000 ans comportant des peintures rupestres dans la péninsule égyptienne du Sinaï, a annoncé jeudi le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

Ce site jusqu'alors inconnu, situé sur le plateau d'Umm Irak, comporte une formation rocheuse de 100 mètres de long dont les diverses gravures retracent l'évolution de l'expression artistique humaine depuis la préhistoire jusqu'à l'ère islamique.

Le Conseil suprême des antiquités "a mis au jour l'un des nouveaux sites archéologiques les plus importants, d'une valeur historique et artistique exceptionnelle", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Sa diversité chronologique en fait "un musée naturel à ciel ouvert", selon le secrétaire général du conseil, Hisham El-Leithy.

Le plafond de cet abri naturel est orné de nombreux dessins en pigment rouge représentant des animaux et des symboles, ainsi que d'inscriptions en arabe et en langue nabatéenne.

Certaines gravures "reflètent les modes de vie et les activités économiques des premières communautés humaines", a déclaré le ministère. À l'intérieur, des excréments d'animaux, des cloisons en pierre et des vestiges de foyers confirment que l'abri a été utilisé comme refuge pendant longtemps.

Ces découvertes "apportent une preuve supplémentaire de la succession de civilisations qui ont habité cette partie importante de l'Égypte au cours des millénaires", a déclaré le ministre du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathi.

Il a décrit cette découverte comme "un ajout significatif à la carte des antiquités égyptiennes".

Le site est situé au sud de la péninsule du Sinaï, où Le Caire mène un vaste mégaprojet visant à attirer le tourisme de masse vers la ville montagneuse de Sainte-Catherine, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et foyer des Bédouins qui craignent pour leurs terres ancestrales.