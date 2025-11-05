Sahara occidental : nouveau jour férié au Maroc après le vote de l'ONU

Le roi du Maroc Mohammed VI a proclamé le 31 octobre comme nouvelle fête nationale après l’adoption par l’ONU d’une résolution sur le Sahara occidental.

Baptisé "Aid Al Wahda" ou "Fête de l'Unité", ce jour férié symbolise "l'unité nationale et l'intégrité territoriale" du Maroc, selon un communiqué du palais royal publié mardi.

À l'initiative de États-Unis, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté vendredi dernier une résolution consacrant le plan d’autonomie marocain comme base des négociations sur le futur du Sahara occidental.

Le Conseil a estimé "qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être une solution des plus réalistes." L'Algérie n'a pas pris part au vote.

Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est reconnu comme un territoire non autonome par l’ONU.

Depuis 50 ans, le Sahara occidental est au cœur d’une bataille pour sa souveraineté entre le Maroc et le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l’Algérie.

La résolution onusienne est une nouvelle victoire diplomatique pour le Maroc. Le royaume bénéficiait déjà du soutien de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France et les États-Unis.

Peu après le vote, le Front Polisario a fait savoir qu'il "ne participera à aucun processus politique ou négociation fondé sur des propositions visant à légitimer l’occupation militaire illégale du Sahara occidental."