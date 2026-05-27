Libye : Belgacem Haftar estime avoir rattrapé plus de 40 "années perdues"

Belgacem Haftar, fils du chef militaire de l’est de la Libye Khalifa Haftar, a vanté dans une interview à l’AFP ce qu’il a qualifié d’effort visant à rattraper plus de 40 « années perdues » sous le régime du dirigeant assassiné Mouammar Kadhafi.

Après la mort de Kadhafi lors de la révolution de 2011, la Libye a sombré dans la guerre civile, le pays se divisant en deux alors que le clan Haftar prenait le pouvoir dans l’est.

Le maréchal exerce un contrôle sécuritaire strict dans la zone qu’il dirige et, aujourd’hui, Belgacem, l’un de ses six fils, dirige un programme de reconstruction et semble chercher à restaurer la légitimité du clan.

À la suite des inondations qui ont ravagé Derna en 2023, faisant près de 4 000 morts, Belgacem est devenu la figure de proue des efforts de reconstruction dans la région.

Des ponts, des immeubles d’habitation, des écoles et des hôpitaux s’élèvent désormais dans l’est de la Libye, longtemps marginalisé sous Kadhafi.

Des journalistes de l’AFP, escortés par l’Armée nationale libyenne (ANL) dirigée par Haftar, ont pu observer des dizaines de chantiers à Benghazi, Derna et Bayda.

« Kadhafi a gouverné la Libye pendant 42 ans, et il n’a pas accompli ce que nous avons réalisé en deux ans », a déclaré Belgacem, 46 ans, à l’AFP, assis dans un bureau au sein d’un somptueux palais à Benghazi.

Ce pays riche en pétrole reste divisé entre un gouvernement reconnu par l’ONU, basé dans la capitale, Tripoli, et l’administration de l’est, à Benghazi, soutenue par les Haftar.

Le fonds de reconstruction a été créé en 2024 pour reconstruire Derna avec un budget d’environ 2 milliards de dollars à l’époque, avant de devenir le Fonds libyen pour le développement et la reconstruction.

Vitrine

L'est de la Libye et la majeure partie du sud du pays sont fermement contrôlés par Haftar et ses fils.

Saddam Haftar, largement considéré comme son héritier présomptif, occupe le poste de commandant en second de l'Armée nationale libyenne (ANL), tandis qu'un autre de ses fils, Khaled, est chef d'état-major.

La Libye détient les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique, estimées à environ 48,4 milliards de barils, et les zones contrôlées par la famille abritent la plupart des champs pétroliers et des terminaux d'exportation.

Le fonds de reconstruction a lancé une vague de projets dans les zones sous le contrôle de l’administration de l’Est, dans le but de « rattraper les années perdues » sous le régime de Kadhafi, a déclaré M. Belgacem.

Il a ajouté que depuis la chute de Kadhafi, des secteurs tels que l’éducation et la santé, ainsi que les besoins fondamentaux, avaient été « complètement négligés ».

Cette offensive de développement des Haftar intervient alors qu’ils cherchent à démontrer leur capacité à gouverner même au-delà de leurs zones de contrôle, tandis que les États-Unis tenteraient, selon certaines informations, de favoriser un rapprochement entre les autorités rivales du pays.

Répondant aux accusations selon lesquelles les Haftar utiliseraient le fonds sans contrôle et commettraient des malversations financières, M. Belgacem a déclaré : « Le nombre et l’ampleur des projets en cours répondent à la question de savoir où l’argent est dépensé. »

« L'ampleur des projets et la transparence se reflètent dans ce que nous avons accompli sur le terrain », a-t-il ajouté.

Il a précisé que chaque contrat signé par le fonds est actuellement « audité par les autorités compétentes », tandis que tous les paiements sont traités par la banque centrale à Tripoli.

« Un besoin immense »

La Libye est depuis longtemps confrontée à la répression et à la pauvreté, tant pendant qu’après le régime de Kadhafi.

M. Belgacem a déclaré que le fonds avait « rétabli la confiance entre les citoyens et l’État en mettant en œuvre des projets qui avaient été abandonnés depuis des années ».

Vendredi, M. Belgacem a assisté à une répétition en vue d’une célébration du secteur de l’éducation au stade nouvellement construit de Benghazi.

Après avoir posé pour des selfies avec des parents et des enfants, une jeune fille s’est approchée de lui, portant les demandes de sa famille sur un petit bout de papier.

Au-delà des zones déjà sous le contrôle des Haftar, le fonds de reconstruction pourrait s’étendre à l’ouest de la Libye, « si les autorités le demandent », a déclaré M. Belgacem.

Il a ajouté que la région abritant la capitale, Tripoli, et une grande partie de la population libyenne avait un « immense besoin » d’infrastructures.

Mais les tensions entre M. Belgacem et le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, qui dirige le gouvernement basé à Tripoli, devraient s’apaiser.

Au cours de l’interview, M. Belgacem a accusé M. Dbeibah de n’avoir « mené aucun projet à l’échelle de l’État libyen au cours des cinq dernières années ».

Et M. Dbeibah a reproché à l’administration de l’Est d’avoir dépensé hors budget au cours des trois dernières années.

Pourtant, des signes d’un changement potentiel sont apparus.

Le mois dernier, les organes législatifs des autorités rivales ont signé un accord négocié par les États-Unis visant à unifier les dépenses publiques dans ce pays divisé pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Cet accord prévoit des investissements d’une valeur d’environ 20 milliards de dinars (3 milliards de dollars) dans l’ouest de la Libye, a déclaré M. Belgacem à l’AFP.

Un montant similaire a également été alloué à l’est et au sud, où le fonds cherche à développer d’autres « projets stratégiques », a-t-il ajouté.