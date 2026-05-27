La 63ème journée de l'Afrique loue la place croissante du continent dans le monde

Des dirigeants africains, des responsables politiques et des partenaires internationaux étaient réunis lundi à Addis-Abeba, au siège de l’Union africaine, pour la 63e Journée de l’Afrique. Une célébration placée sous le signe de l’unité et de l’intégration du continent, avec en toile de fond les ambitions de développement de l’UA et sa vision à long terme.

Sur place, les discours ont mêlé optimisme sur la place croissante de l’Afrique dans le monde et appels à renforcer le rôle de la jeunesse et de l’innovation.

« Notre continent est en plein essor, lentement, en douceur, mais avec conviction et détermination. Le rôle et la position de l’Afrique sont réaffirmés jour après jour sur la scène mondiale : aujourd’hui, membre du G20, demain, espérons-le, deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Le PIB mondial du continent devrait atteindre 10 000 milliards de dollars d’ici quelques années. La jeunesse de ce continent est le moteur que tous les autres continents regardent avec envie. Renouvelons donc notre foi dans la force de l’unité africaine et dans le potentiel créatif de notre continent et de nos peuples. », a déclaré Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine.

Les jeunes Africains présents aux célébrations ont souligné la nécessité de l’innovation, de l’intégration et d’une représentation africaine plus forte au sein des institutions mondiales.

« Au cours de la prochaine décennie, je souhaite voir l’Afrique devenir un acteur mondial, avec sa propre position, où elle démontrera les capacités du continent en matière de développement, d’intégration et d’innovation. Et je souhaite voir des jeunes Africains diriger également des institutions mondiales ; nous voulons donc que ce leadership africain s’exprime à travers notre diversité. Alors que nous sommes unis au sein de cette institution qu’est l’Union africaine, nous voulons nous assurer que notre unité se reflète sur la scène mondiale. », a expliqué un jeune représentant africain.

Cette journée a également mis en lumière les partenariats internationaux croissants de l’Afrique. La Chine figure parmi les principaux partenaires mondiaux de l’Afrique, avec laquelle les relations se sont étendues à de nombreux secteurs ces dernières années.