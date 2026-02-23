États-Unis : nouveau round de négociations sur l'avenir du Sahara Occidental

Le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario entament ce lundi à Washington, un nouveau round de négociations sur le Sahara occidental. L’initiative portée par les États-Unis doit s’achever mardi.

Sur la table, le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara est présenté comme base des échanges, s’inscrivant dans la suite de la résolution adopté en octobre 2025 par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Rabat a révisé la copie. La nouveauté porte sur une Assemblée élu, l’amnistie des indépendantistes et le retour des sahraouis réfugiés dans les camps de Tindouf en Algérie.

Des pommes de discorde subsistent. Le Front Polisario rejette l’idée de la désignation du dirigeant du territoire disputé par le roi du Maroc. Préférant une élection.

Malgré les désaccords, l'émissaire du président américain pour l'Afrique fait preuve d'optimisme.