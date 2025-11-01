Sahara occidental : l’ONU approuve le plan d’autonomie marocain

Le Conseil de sécurité a adopté, ce 31 octobre, un projet de résolution renouvelant le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) pour une durée d’un an, jusqu’au 31 octobre 2026.

Le texte a été présenté par les États-Unis, responsables du dossier au sein du Conseil.

S’exprimant après le vote, Mike Waltz, représentant américain auprès des Nations Unies, a exhorté « toutes les parties à utiliser les semaines à venir pour s’asseoir à la table et engager des discussions sérieuses, en utilisant la proposition d’autonomie du Maroc, crédible et réaliste, comme seule base pour parvenir à une solution juste et durable au différend. »

L’Algérie n’a pas participé au vote. Son ambassadeur, Amar Bendjama, a expliqué : « Par cette absence, et en toute responsabilité, l’Algérie a voulu illustrer la distance que nous prenons vis-à-vis d’un texte qui ne reflète pas fidèlement la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. »

S’adressant ensuite à la presse, Marthinus van Schalkwyk, représentant permanent adjoint de l’Afrique du Sud auprès des Nations Unies, a déclaré : « La question du Sahara occidental est à la fois une question de paix et de sécurité, et une question de décolonisation. Elle ne peut donc être résolue que par des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario. Elle ne peut l’être à travers un processus de paix non inclusif, assorti de préconditions, comme le fait d’utiliser la proposition marocaine comme seul cadre de négociation pour une solution mutuellement acceptable. »

Il a ajouté : « Par le biais de la MINURSO, les Nations Unies doivent prendre des mesures urgentes pour organiser enfin le référendum d’autodétermination promis depuis longtemps, afin que le peuple sahraoui puisse décider librement de son destin. »

De son côté, le représentant du Front Polisario, Sidi Omar, a affirmé devant la presse : « La résolution adoptée aujourd’hui n’implique aucune reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. En d’autres termes, et pour parler clairement, elle ne reconnaît pas l’occupation militaire illégale du territoire par le Maroc. »

Il a conclu : « Le message est très clair : la voie à suivre est une solution mutuellement acceptable pour le Front Polisario et pour le Maroc, l’État occupant, et qui doit nécessairement inclure le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. L’histoire n’est pas terminée – elle ne le sera jamais tant que le peuple sahraoui n’aura pas pu exercer librement et démocratiquement son droit à l’autodétermination et à l’indépendance. »